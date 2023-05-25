В ОП говорят, что принудить Украину к переговорам до вывода войск РФ невозможно

Принудить Украину к переговорам до вывода российских войск с ее территории невозможно.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Именно это я объяснил китайскому и бразильскому посланникам: что нет такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство говорить с россиянами - пока у нас стоят войска РФ. Ее не существует".

"...И любой, кто считает, что существует что-то, что нас может к переговорам с Россией в нынешних условиях принудить, глубоко ошибается".

Детали: Ермак также рассказал, что представителям лидеров Бразилии и Китая он донес, что "Украина имеет свой мирный план, и мы считаем справедливым - если война продолжается на нашей территории, то основой урегулирования должен быть украинский план".

Прямая речь: "Вторая наша позиция, которую мы донесли представителям Китая и Бразилии: мы против медиации. Все мы помним "нормандский формат". Я точно в нем два года прожил. Могу сказать, что вот так вот сидеть и смотреть, как мы там на повышенных тонах с россиянами что-то там обсуждали, - ну, это все не работает".