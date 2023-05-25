Армія РФ розмістила на Джарилгачі зо 300 вояків і вкрадені човни
Російські окупаційні війська розмістили на острові Джарилгач близько трьох сотень своїх військових та 15 човнів, відібраних у місцевих жителів.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 25 травня
Дослівно: "Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднано ними з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.
Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення".
Цьому передувало: 19 травня 2023 року Сухопутні війська Збройних сил України повідомили, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач у Чорному морі з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі смт Лазурне, засипавши переправу до острова піском.