Армія РФ розмістила на Джарилгачі зо 300 вояків і вкрадені човни

Російські окупаційні війська розмістили на острові Джарилгач близько трьох сотень своїх військових та 15 човнів, відібраних у місцевих жителів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 25 травня

Дослівно: "Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднано ними з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

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Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення".

Цьому передувало: 19 травня 2023 року Сухопутні війська Збройних сил України повідомили, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач у Чорному морі з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі смт Лазурне, засипавши переправу до острова піском.