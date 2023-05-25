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Армия РФ разместила на Джарылгаче порядка 300 вояк и украденные лодки

Елена РощинаЧетверг, 25 мая 2023, 19:12
Армия РФ разместила на Джарылгаче порядка 300 вояк и украденные лодки
Остров Джарылгач на карте, Google maps

Российские оккупационные войска разместили на острове Джарылгач порядка трех сотен своих военных и 15 лодок, отобранных у местных жителей.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 25 мая

Дословно: "Российские оккупационные войска милитаризировали остров Джарылгач, который 19 мая соединен ими с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. 

В частности, оккупанты разместили на острове порядка 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были украдены у местного населения".

Этому предшествовало: 19 мая 2023 года Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач в Черном море с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе пгт Лазурное, засыпав переправу к острову песком.

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Темы: Херсонская областьЧерное моревойнаГенштаб
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