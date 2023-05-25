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Під Мелітополем нацгвардійці поцілили два Су-25, один штурмовик РФ знищено

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 19:23
Під Мелітополем нацгвардійці поцілили два Су-25, один штурмовик РФ знищено
ФОТО НГУ

Нацгвардія повідомляє про знищення одного й ураження ще одного російського штурмовика Су-25 на Запорізькому напрямку.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Один із них – на рахунку Героя України, гвардійця з позивним "Бандит" на прізвисько "Запорізький месник".

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Дослівно: "На Запорізькому напрямку противник активно використовує бойову авіацію. 25 травня окупаційні війська РФ намагалися нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.

В цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці - "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК.

В результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією, другий літак збив відомий усім "Запорізький месник". Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку.

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Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи".

Деталі: Зазначається, що гвардієць на псевдо "Запорізький месник" загалом уже знищив 7 ворожих літаків.

Оновлено: У своєму традиційному вечірньому зверненні президент Зеленський відзначив чудовий результат нацгвардійців.

Пряма мова: "Є за що подякувати й нашим воїнам Нацгвардії, зокрема на Запорізькому напрямку. Знищено пару російських "сушок" 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії. Дякую двом нашим особливо влучним воїнам".

Теми: Нацгвардіявійна
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