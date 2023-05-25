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Под Мелитополем нацгвардейцы поразили мз ПЗРК два Су-25, один штурмовик РФ уничтожен

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 19:23
Под Мелитополем нацгвардейцы поразили мз ПЗРК два Су-25, один штурмовик РФ уничтожен
ФОТО НГУ

Нацгвардия сообщает об уничтожении одного и поражении еще одного российского штурмовика Су-25 на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Один из них - на счету Героя Украины, гвардейца с позывным "Бандит" по прозвищу "Запорожский мститель".

Дословно: "На Запорожском направлении противник активно использует боевую авиацию. 25 мая оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха.

В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы - "Запорожский мститель" и его боевой побратим. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и точно отработали по воздушным целям из ПЗРК.

В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку.

В конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы".

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Детали: Отмечается, что гвардеец с псевдонимом "Запорожский мститель" в целом уже уничтожил 7 вражеских самолетов.

Обновлено: В своем традиционном вечернем обращении президент Зеленский отметил отличный результат нацгвардейцев.

Прямая речь: "Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии. Спасибо двум нашим особенно метким воинам".

Темы: Нацгвардиявойна
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