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Зеленський про повернення 106 полонених: Багато з них вважалися зниклими безвісти

Олена Рощіна, Ольга КириленкоЧетвер, 25 травня 2023, 21:21
Зеленський про повернення 106 полонених: Багато з них вважалися зниклими безвісти
Повернення з полону 25.05.23, скриншот із відео Дмитра Лубінця

Президент Володимир Зеленський наголосив, що значна частина зі 106 оборонців України, які повернулися з російського полону 25 травня, вважалися зниклими безвісти. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців

Пряма мова: "Сьогодні є черговий позитивний результат у нашої команди, що займається обмінами. Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів – вони бились на Бахмутському напрямку. 

Дуже важливо те, що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. І повернули додому. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів". 

Деталі: Зеленський подякував усім, хто працював над цим обміном: керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову, заступнику начальника ГУР Дмитру Усову, уповноваженому ВР із прав людини Дмитру Лубінцю, голові Служби безпеки України Василю Малюку, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

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"Звичайно, дякую й кожному нашому бійцю, який забезпечив наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо", – додав президент.

Теми: обмінполоненіЗеленський
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