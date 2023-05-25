Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о возвращении 106 пленных: Многие из них считались пропавшими без вести

Елена Рощина, Ольга КириленкоЧетверг, 25 мая 2023, 21:21
Зеленский о возвращении 106 пленных: Многие из них считались пропавшими без вести
Возвращение из плена 25.05.23, скриншот из видео Дмитрия Лубинца

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что значительная часть 106 защитников Украины, которые вернулись из российского плена 25 мая, считались пропавшими без вести. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам

Прямая речь: "Сегодня есть очередной положительный результат у нашей команды, занимающейся обменами. Вернули из российского плена еще 106 наших воинов – они сражались на Бахмутском направлении. 

Реклама:

Очень важно то, что о многих из этих 106 человек вообще не было никакой информации – они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли. И вернули домой. 8 офицеров и 98 солдат и сержантов". 

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто работал над этим обменом: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, заместителя начальника ГУР Дмитрия Усова, уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Конечно, спасибо и каждому нашему бойцу, который обеспечил наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем", – добавил президент.

Темы: обменпленныеЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
обмен
В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Домой вернули тела 44 павших защитников
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: