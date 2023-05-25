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Зеленский о возвращении 106 пленных: Многие из них считались пропавшими без вести

Елена Рощина, Ольга КириленкоЧетверг, 25 мая 2023, 21:21
Зеленский о возвращении 106 пленных: Многие из них считались пропавшими без вести
Возвращение из плена 25.05.23, скриншот из видео Дмитрия Лубинца

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что значительная часть 106 защитников Украины, которые вернулись из российского плена 25 мая, считались пропавшими без вести. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам

Прямая речь: "Сегодня есть очередной положительный результат у нашей команды, занимающейся обменами. Вернули из российского плена еще 106 наших воинов – они сражались на Бахмутском направлении. 

Очень важно то, что о многих из этих 106 человек вообще не было никакой информации – они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли. И вернули домой. 8 офицеров и 98 солдат и сержантов". 

Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто работал над этим обменом: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, заместителя начальника ГУР Дмитрия Усова, уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко.

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"Конечно, спасибо и каждому нашему бойцу, который обеспечил наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем", – добавил президент.

Темы: обменпленныеЗеленский
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