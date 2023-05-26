Оккупанты повредили плотину Карловского водохранилища: из-за подтопления эвакуированы 26 человек

Из-за подтопления, вызванного повреждением российскими оккупантами плотины Карловского водохранилища в Донецкой области, в поселке Галициновка эвакуированы 26 человек, среди них – 8 детей.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "С улицы Набережной в Галициновке эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. По состоянию на 23:30 в поселке подтоплено 6 домовладений, подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено".

Детали: Глава ОВА отметил, что спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию.

Что этому предшествовало: