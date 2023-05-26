Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты повредили плотину Карловского водохранилища: из-за подтопления эвакуированы 26 человек

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 01:05
Оккупанты повредили плотину Карловского водохранилища: из-за подтопления эвакуированы 26 человек
Разрушенная плотина Карловского водохранилища. Фото из Telegram Кириленко

Из-за подтопления, вызванного повреждением российскими оккупантами плотины Карловского водохранилища в Донецкой области, в поселке Галициновка эвакуированы 26 человек, среди них – 8 детей.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "С улицы Набережной в Галициновке эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. По состоянию на 23:30 в поселке подтоплено 6 домовладений, подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отметил, что спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию.

Что этому предшествовало:

  • 25 мая около 17:20 в результате обстрела российских оккупационных войск (предварительно – ракетного) была повреждена плотина Карловского водохранилища в Донецкой области.
  • В результате повреждения плотины происходит неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении поселка Галициновка.
  • В реке поднялся уровень воды и существует угроза подтоплений частных домов в шести населенных пунктах Покровского района Донецкой области, в которых в целом проживает 981 человек.
  • Создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьКириленко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: