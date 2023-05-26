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Оккупанты повредили плотину Карловского водохранилища: из-за подтопления эвакуированы 26 человек

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 01:05
Оккупанты повредили плотину Карловского водохранилища: из-за подтопления эвакуированы 26 человек
Разрушенная плотина Карловского водохранилища. Фото из Telegram Кириленко

Из-за подтопления, вызванного повреждением российскими оккупантами плотины Карловского водохранилища в Донецкой области, в поселке Галициновка эвакуированы 26 человек, среди них – 8 детей.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "С улицы Набережной в Галициновке эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. По состоянию на 23:30 в поселке подтоплено 6 домовладений, подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено".

Детали: Глава ОВА отметил, что спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию.

Что этому предшествовало:

  • 25 мая около 17:20 в результате обстрела российских оккупационных войск (предварительно – ракетного) была повреждена плотина Карловского водохранилища в Донецкой области.
  • В результате повреждения плотины происходит неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении поселка Галициновка.
  • В реке поднялся уровень воды и существует угроза подтоплений частных домов в шести населенных пунктах Покровского района Донецкой области, в которых в целом проживает 981 человек.
  • Создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Темы: Донецкая областьКириленко
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