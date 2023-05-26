Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанія передасть Україні ще 4 танки Leopard 2

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 01:36
Іспанія передасть Україні ще 4 танки Leopard 2
ТАНК LEOPARD. ФОТО GETTY IMAGES

Іспанія планує передати Україні ще 4 танки Leopard 2 і партію бронетранспортерів М113.

Джерело: очільниця Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: Повідомляється, що під час засідання "Рамштайну-12" Маргарита Роблес розповіла про актуальний статус поставок з Іспанії, наголосивши, що її країна передасть Україні ще 4 основних бойових танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.

Роблес також наголосила на "прогресі у тренуванні українських військових на території Іспанії, де пройшли навчання вже майже 1500 осіб".

Очільниця Міноборони сподівається, що її країна зможе з випередженням графіка виконати свою річну квоту з навчання українських військових.

Раніше повідомлялося, що Іспанія відправить 6 Leopard 2A4 в Україну. Планувалося, що доставка танків завершиться до кінця квітня.

Теми: ІспаніятанкиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Іспанія
Іспанія не долучиться до "коаліції винищувачів", бо не має F-16 – міністерка оборони
В Іспанії розбився винищувач F-18, льотчик вижив
Літні іспанці зможуть дивитись кіно зі знижкою
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: