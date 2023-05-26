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Іспанія передасть Україні ще 4 танки Leopard 2

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 01:36
Іспанія передасть Україні ще 4 танки Leopard 2
ТАНК LEOPARD. ФОТО GETTY IMAGES

Іспанія планує передати Україні ще 4 танки Leopard 2 і партію бронетранспортерів М113.

Джерело: очільниця Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: Повідомляється, що під час засідання "Рамштайну-12" Маргарита Роблес розповіла про актуальний статус поставок з Іспанії, наголосивши, що її країна передасть Україні ще 4 основних бойових танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.

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Роблес також наголосила на "прогресі у тренуванні українських військових на території Іспанії, де пройшли навчання вже майже 1500 осіб".

Очільниця Міноборони сподівається, що її країна зможе з випередженням графіка виконати свою річну квоту з навчання українських військових.

Раніше повідомлялося, що Іспанія відправить 6 Leopard 2A4 в Україну. Планувалося, що доставка танків завершиться до кінця квітня.

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Теми: ІспаніятанкиУкраїна
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