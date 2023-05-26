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Испания передаст Украине еще 4 танка Leopard 2

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 01:36
Испания передаст Украине еще 4 танка Leopard 2
ТАНК LEOPARD. ФОТО GETTY IMAGES

Испания планирует передать Украине еще 4 танка Leopard 2 и партию бронетранспортеров М113.

Источник: руководительница Министерства обороны Испании Маргарита Роблес, которую цитирует "Укринформ"

Детали: Сообщается, что во время заседания "Рамштайн-12" Маргарита Роблес рассказала об актуальном статусе поставок из Испании, отметив, что ее страна передаст Украине еще 4 основных боевых танка Leopard 2A4 и новую партию бронетранспортеров М113.

Роблес также отметила "прогресс в тренировке украинских военных на территории Испании, где прошли обучение уже почти 1500 человек".

Руководительница Минобороны надеется, что ее страна сможет с опережением графика выполнить свою годовую квоту по обучению украинских военных.

Ранее сообщалось, что Испания отправит 6 Leopard 2A4 в Украину. Планировалось, что доставка танков завершится до конца апреля.

Темы: ИспаниятанкиУкраина
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