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У центрі Краснодара прогриміли гучні вибухи – росЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 05:04
У центрі Краснодара прогриміли гучні вибухи – росЗМІ
Вибух у Краснодарі. Фото з Telegram Baza

Вночі 26 травня над центром російського міста Краснодар пролунали гучні вибухи.

Джерело: видання "Baza" у Telegram

Деталі: Як пише видання, за словами жителів Краснодара, щонайменше два гучні вибухи були чутні над центром міста близько 4 години ранку.  

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За попередніми даними, стверджує "Baza", сили ППО спрацювали після того, як місто атакували безпілотники.

 
 

За словами очевидців, пише видання, перед вибухами вони чули звук, схожий на БПЛА, який летів.

Згодом Оперативний штаб Краснодарського краю РФ підтвердив повідомлення про вибух у місті.

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"За інформацією, що надходить до ЄДДС міста, о 04:17 у м. Краснодарі було чути хлопок у районі будівлі на вул. Морській, 54/2. На місце направлено екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження покрівлі будівлі та вікон, горіння немає", – йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо: Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв увечері 25 травня заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила українську ракету в районі Морозовська, де розташований військовий аеродром.

Теми: Росіябезпілотники
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