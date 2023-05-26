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В центре Краснодара прогремели громкие взрывы – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 05:04
В центре Краснодара прогремели громкие взрывы – росСМИ
Взрыв в Краснодаре. Фото из Telegram Baza

Ночью 26 мая над центром российского города Краснодар прогремели громкие взрывы.

Источник: издание "Baza" в Telegram

Детали: Как пишет издание, по словам жителей Краснодара, по меньшей мере два громких взрыва были слышны над центром города около 4 часов утра. 

По предварительным данным, утверждает "Baza", силы ПВО сработали после того, как город атаковали беспилотники.

 
 

По словам очевидцев, пишет издание, перед взрывами они слышали звук, похожий на летящий БПЛА.

Позже Оперативный штаб Краснодарского края РФ подтвердил сообщение о взрыве в городе.

"По информации, поступающей в ЕГДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", – говорится в сообщении штаба.

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Напомним: Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев вечером 25 мая заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила украинскую ракету в районе Морозовска, где находится военный аэродром.

Темы: Росcиябеспилотники
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