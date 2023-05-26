На Київщині уламками ракет пошкоджені 7 будинків − ОВА

Протиповітряна оборона збила усі ракети, запущені росіянами по Київській області, однак уламки пошкодили 7 приватних будинків.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Кравченка: "Сьогодні вночі наша область зазнала чергової ракетної атаки… Внаслідок падіння уламків збитих цілей у двох громадах пошкоджено 7 приватних будинків. Пошкодження незначні – дахи, внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасадів, посічені стіни".

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Деталі: Голова ОВА запевнив, що жителям, чиї будинки постраждали, нададуть необхідну допомогу.

За словами Кравченка, це вже була 13 атака з початку травня. Але завдяки точній та професійній роботі військових всі ворожі цілі були знищені − фактів влучань не зафіксовано, постраждалих немає.

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