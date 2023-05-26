Атака РФ в ніч на 26 травня: ППО знищила 10 крилатих ракет і 23 "Шахеди"

В ніч на п’ятницю Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши загалом 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе; українська ППО знищила 10 крилатих ракет, 23 "Шахеди" та два розвідувальних БПЛА.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у соцмережах

Дослівно: "Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22.00 і тривала до 5.00 26 травня.

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Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України".

Деталі: Загалом було зафіксовано пуски 17 російських ракет різних типів та 31 ударний дрон:

– 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95 МС з району Каспійського моря;

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– 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (тимчасово окупована територія Запорізької області);

– 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" із південного та північного напрямків.

Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", було знищено:

– 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

– 23 ударних дрони "Shahed-136/131";

– 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР"

Дослівно: "Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/ С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації".

Що передувало: На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

У місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані у повітряному просторі над Києвом. Водночас уламки збитої над столицею цілі пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.