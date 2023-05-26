На Киевщине обломками ракет повреждены 7 домов − ОВА

Противовоздушная оборона сбила все ракеты, запущенные россиянами по Киевской области, однако обломки повредили 7 частных домов.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "Сегодня ночью наша область подверглась очередной ракетной атаке... В результате падения обломков сбитых целей в двух общинах повреждено 7 частных домов. Повреждения незначительные − крыши, внутренняя и внешняя отделка фасадов, посеченные стены".

Детали: Глава ОВА заверил, что жителям, чьи дома пострадали, окажут необходимую помощь.

По словам Кравченко, это уже была 13 атака с начала мая. Но благодаря точной и профессиональной работе военных все вражеские цели были уничтожены − фактов попаданий не зафиксировано, пострадавших нет.

Предыстория:

В ночь на пятницу Россия осуществила очередную атаку на Украину, выпустив 17 ракет различных типов и 31 дрон-камикадзе; украинская ПВО уничтожила 10 крылатых ракет, 23 "Шахеда" и два разведывательных БПЛА.