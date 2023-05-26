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США дали зрозуміти Україні, що не підтримують атаки на територію Росії – Кірбі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 10:29
США дали зрозуміти Україні, що не підтримують атаки на територію Росії – Кірбі
ДЖОН КІРБІ, ФОТО: GETTY IMAGES

Адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти українській стороні, що не підтримує напади на російську територію.

Джерело: речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю СNN 

Пряма мова: "Ми не хочемо заохочувати або дозволяти це, ми, безумовно, не хочемо, щоб будь-яке обладнання американського виробництва використовувалося для нападу на російську територію. 

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І ми отримали запевнення від українців, що вони поважатимуть ці побажання... Ми дуже чітко дали зрозуміти, що хочемо, щоб Україна була здатна захищати свою землю, свою територію. На них напали. Вони зазнали вторгнення. Вони мають право захищати себе.

Але ми також чітко дали зрозуміти, що не хочемо бачити ескалацію цієї війни, яка б виходила за рамки руйнувань і насильства, які вже спіткали український народ".

Деталі: Кірбі додав, що розмови з Україною не передбачали "окреслення наслідків", а були "просто підтвердженням". За його словами, ці обговорення відбулися "зовсім недавно, протягом останнього дня або близько того".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Заява Кірбі з'явилась після того, як "Російський добровольчий корпус" (РДК) і легіон "Свобода Росії" здійснили рейд на територію Бєлгородської області РФ, в ході якого, за непідтвердженими даними, використовувалося обладнання американського виробництва.

Теми: СШАвійнаРосія
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