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США дали понять Украине, что не поддерживают атаки на территорию России – Кирби

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 10:29
США дали понять Украине, что не поддерживают атаки на территорию России – Кирби
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена дала понять украинской стороне, что не поддерживает нападения на российскую территорию.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью СNN 

Прямая речь: "Мы не хотим поощрять или позволять это, мы, безусловно, не хотим, чтобы любое оборудование американского производства использовалось для нападения на российскую территорию. 

И мы получили заверения от украинцев, что они будут уважать эти пожелания... Мы очень четко дали понять, что хотим, чтобы Украина была способна защищать свою землю, свою территорию. На них напали. Они подверглись вторжению. Они имеют право защищать себя.

Но мы также четко дали понять, что не хотим видеть эскалацию этой войны, которая бы выходила за рамки разрушений и насилия, которые уже постигли украинский народ".

Детали: Кирби добавил, что разговоры с Украиной не предусматривали "определение последствий", а были "просто подтверждением". По его словам, эти обсуждения состоялись "совсем недавно, в течение последнего дня или около того".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Заявление Кирби появилось после того, как "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" совершили рейд на территорию Белгородской области РФ, в ходе которого, по неподтвержденным данным, использовалось оборудование американского производства.

Темы: СШАвойнаРосcия
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