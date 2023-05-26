США дали понять Украине, что не поддерживают атаки на территорию России – Кирби

Администрация президента США Джо Байдена дала понять украинской стороне, что не поддерживает нападения на российскую территорию.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью СNN

Прямая речь: "Мы не хотим поощрять или позволять это, мы, безусловно, не хотим, чтобы любое оборудование американского производства использовалось для нападения на российскую территорию.

Реклама:

И мы получили заверения от украинцев, что они будут уважать эти пожелания... Мы очень четко дали понять, что хотим, чтобы Украина была способна защищать свою землю, свою территорию. На них напали. Они подверглись вторжению. Они имеют право защищать себя.

Но мы также четко дали понять, что не хотим видеть эскалацию этой войны, которая бы выходила за рамки разрушений и насилия, которые уже постигли украинский народ".

Детали: Кирби добавил, что разговоры с Украиной не предусматривали "определение последствий", а были "просто подтверждением". По его словам, эти обсуждения состоялись "совсем недавно, в течение последнего дня или около того".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: