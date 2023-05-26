Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог ударив по медзакладу в Дніпрі, є загиблі і поранені

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 11:15
Ворог ударив по медзакладу в Дніпрі, є загиблі і поранені
Фото з telegram-каналу Дніпро оперативний

Зранку 26 травня російські окупанти завдали удару по медзакладу у Дніпрі – є постраждалі та загиблі.

Джерело: Суспільне, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, анонімні Telegram-канали

Деталі: У Дніпрі пролунали вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни поцілили по медзакладу в місті. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару російських загарбників по поліклініці в місті Дніпро щонайменше одна людина загинула та 15 осіб поранено. Пізніше Лисак повідомив про ще одного загиблого.

Відео не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою

 
 
 

Довідково: Атаки на медичні заклади є порушенням міжнародного права. Женевські конвенції забороняють завдавати їм шкоди за будь-яких обставин. Тому атака на медичний заклад чи перешкоджання наданню медичної допомоги іншим злочинним способом вважається воєнним злочином. 

Те, що в цих лікарнях лікуються поранені та хворі із числа особового складу Збройних сил, або наявність стрілецької зброї та боєприпасів, вилучених у таких комбатантів, але ще не зданих відповідним службам, не вважається діями, шкідливими для супротивника.

 

Теми: Дніпрообстрілмедицинавоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Дніпро
Удар РФ по Дніпру: в одній із постраждалих будівель жили тимчасові переселенці – ОВА
У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби
Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: