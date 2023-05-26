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Ворог ударив по медзакладу в Дніпрі, є загиблі і поранені

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 11:15
Ворог ударив по медзакладу в Дніпрі, є загиблі і поранені
Фото з telegram-каналу Дніпро оперативний

Зранку 26 травня російські окупанти завдали удару по медзакладу у Дніпрі – є постраждалі та загиблі.

Джерело: Суспільне, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, анонімні Telegram-канали

Деталі: У Дніпрі пролунали вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

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Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни поцілили по медзакладу в місті. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару російських загарбників по поліклініці в місті Дніпро щонайменше одна людина загинула та 15 осіб поранено. Пізніше Лисак повідомив про ще одного загиблого.

Відео не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою

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Довідково: Атаки на медичні заклади є порушенням міжнародного права. Женевські конвенції забороняють завдавати їм шкоди за будь-яких обставин. Тому атака на медичний заклад чи перешкоджання наданню медичної допомоги іншим злочинним способом вважається воєнним злочином. 

Те, що в цих лікарнях лікуються поранені та хворі із числа особового складу Збройних сил, або наявність стрілецької зброї та боєприпасів, вилучених у таких комбатантів, але ще не зданих відповідним службам, не вважається діями, шкідливими для супротивника.

 

Теми: Дніпрообстрілмедицинавоєнні злочини
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