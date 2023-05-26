Удар по поліклініці в Дніпрі: є загибла і багато поранених

26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше одна людина загинула та 15 осіб поранено, кількість поранених зростає. У будівлі ветклініки також загинула людина.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook і Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Національна поліція, омбудсмен Дмитро Лубінець

Пряма мова Зеленського: "Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним.

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Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих".

Деталі: Президент повідомив, що до порятунку людей злучені всі необхідні служби.

Він оприлюднив відео зруйнованої будівлі, над якою здіймається дим.

ВІДЕО ДНЯ

У соцмережах ширяться моторошні кадри з пораненими у Дніпрі.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що 1 загиблий і 15 поранених – це попередні дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру, порятунок постраждалих триває.

У Дніпрі є загибла людина Фото Нацполіції

Серед поранених у Дніпрі – двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Госпіталізовані й 11 дорослих, двоє – "важкі", уточнив Лисак.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє про одну загиблу людину й 16 поранених, а також про 4 зниклих безвісти.

Оновлено: Згодом стало відомо, що загалом у Дніпрі загинули щонайменше двоє людей, а 23 особи дістали поранення.

За даними місцевої влади, дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв м.

Станом на 12-ту дня рятувальники приборкують пожежі.

На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, співробітники ДСНС та інші служби.

Цьому передувало: Зранку 26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по медзакладу у Дніпрі.

А вночі була змішана атака: сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів", але в Дніпрі були пошкоджені два приватні підприємства, заправка, транспортне підприємство, домоволодіння.

Довідка: Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни (1949 р.) захищає цивільні лікарні, навіть якщо в них лікуються військові.

Стаття 18 конвенції передбачає, що "цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, хворим, інвалідам та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об'єктом нападу, натомість вони завжди користуються повагою сторін конфлікту й перебуватимуть під їхнім захистом". Держави, які є сторонами конфлікту, забезпечують усі цивільні лікарні свідоцтвами, які підтверджують, що вони є цивільними лікарнями.

Стаття 19 мовить: "Захист, на який мають право цивільні лікарні, не може припинитися, якщо вони використовуються, крім виконання гуманітарних обов'язків, для вчинення дій, шкідливих для супротивника. Захист, однак, може бути припинено лише після відповідного попередження, у якому в усіх відповідних випадках установлено обґрунтований строк, і після того, як таке попередження залишилося без уваги.

Те, що в цих лікарнях лікуються поранені та хворі із числа особового складу збройних сил, або наявність стрілецької зброї та боєприпасів, вилучених у таких комбатантів, але ще не зданих відповідним службам, не вважається діями, шкідливими для супротивника".