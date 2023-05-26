Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по поліклініці в Дніпрі: є загибла і багато поранених

Олена РощінаП'ятниця, 26 травня 2023, 11:59
Удар по поліклініці в Дніпрі: є загибла і багато поранених
Ракетний удар по Дніпру 26.05.23, фото з Telegram Сергія Лисака

26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше одна людина загинула та 15 осіб поранено, кількість поранених зростає. У будівлі ветклініки також загинула людина.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook і Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Національна поліція, омбудсмен Дмитро Лубінець

Пряма мова Зеленського: "Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним.

Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих".

Деталі: Президент повідомив, що до порятунку людей злучені всі необхідні служби.

Він оприлюднив відео зруйнованої будівлі, над якою здіймається дим. 

ВІДЕО ДНЯ

У соцмережах ширяться моторошні кадри з пораненими у Дніпрі. 

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що 1 загиблий і 15 поранених – це попередні дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру, порятунок постраждалих триває. 

У Дніпрі є загибла людина
У Дніпрі є загибла людина
Фото Нацполіції

Серед поранених у Дніпрі – двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. 

Госпіталізовані й 11 дорослих, двоє – "важкі", уточнив Лисак.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє про одну загиблу людину й 16 поранених, а також про 4 зниклих безвісти.

Оновлено: Згодом стало відомо, що загалом у Дніпрі загинули щонайменше двоє людей, а 23 особи дістали поранення.

 

За даними місцевої влади, дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв м. 

 

Станом на 12-ту дня рятувальники приборкують пожежі.

На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, співробітники ДСНС та інші служби.

Цьому передувало: Зранку 26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по медзакладу у Дніпрі.

А вночі була змішана атака: сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів", але в Дніпрі були пошкоджені два приватні підприємства, заправка, транспортне підприємство, домоволодіння.

Довідка: Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни (1949 р.) захищає цивільні лікарні, навіть якщо в них лікуються військові. 

Стаття 18 конвенції передбачає, що "цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, хворим, інвалідам та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об'єктом нападу, натомість вони завжди користуються повагою сторін конфлікту й перебуватимуть під їхнім захистом". Держави, які є сторонами конфлікту, забезпечують усі цивільні лікарні свідоцтвами, які підтверджують, що вони є цивільними лікарнями.

Стаття 19 мовить: "Захист, на який мають право цивільні лікарні, не може припинитися, якщо вони використовуються, крім виконання гуманітарних обов'язків, для вчинення дій, шкідливих для супротивника. Захист, однак, може бути припинено лише після відповідного попередження, у якому в усіх відповідних випадках установлено обґрунтований строк, і після того, як таке попередження залишилося без уваги.

Те, що в цих лікарнях лікуються поранені та хворі із числа особового складу збройних сил, або наявність стрілецької зброї та боєприпасів, вилучених у таких комбатантів, але ще не зданих відповідним службам, не вважається діями, шкідливими для супротивника".

Теми: Дніпроракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив із Ердоганом про "зернову угоду" та війну в Україні

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня

доповненоЗеленський провів Ставку: ухвалені рішення щодо термінів руху військ

Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде вихідний

фотоДвох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві, доставили в поліцію і передадуть СБУ

Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє націоналізувати "Сенс банк" Фрідмана - джерела

Усі новини...
Дніпро
Удар по медзакладах Дніпра: кількість загиблих та поранених зросла
Ворог ударив по медзакладу в Дніпрі, є загиблі і поранені
Атака на Дніпро: пошкоджені підприємства, заправка і домоволодіння, є постраждалий
Останні новини
05:05
фото, доповненоУ Києві уламки влучили у багатоповерхівку: загинула людина, троє – поранені
04:50
оновлено від 02:09 У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці гриміли вибухи
04:42
Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити
04:20
У Святошинському районі Києва уламки "приземлилися" на територію підприємства – КМВА
03:35
фото, оновлено від 02:59Атака на Київ: через влучання уламків загорілися приватний будинок і автомобілі, постраждала жінка
01:45
Повітряні сили пояснили, як оприлюднення знімків уламків ракет шкодить Україні
00:59
Росіяни "евакуйовують" документацію з окупованої Кремінної – ЦНС
00:28
Китай заперечує, що його посланець пропонував визнати окупацію РФ територій України
23:44
РФ атакувала Сумщину гвинтокрилами та ракетами: за добу – 48 вибухів
23:34
відеоДемограф назвала головну загрозу для перепису населення України
Усі новини...
Реклама: