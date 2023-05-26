Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ударил по медучреждению в Днепре, есть погибшие и раненые

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 11:15
Враг ударил по медучреждению в Днепре, есть погибшие и раненые
Фото из telegram-канала Днепр оперативный

Утром 26 мая российские оккупанты нанесли удар по медучреждению в Днепре - есть пострадавшие и погибшие.

Источник: Суспильне, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: В Днепре прозвучали взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Реклама:

Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по медучреждению в городе. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетного удара российских захватчиков по поликлинике в городе Днепр по меньшей мере один человек погиб и 15 человек ранены. Позже Лысак сообщил об еще одном погибшем.

Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой

ВИДЕО ДНЯ
 
 

    Справочно: Атаки на медицинские учреждения являются нарушением международного права. Женевские конвенции запрещают наносить им вред при любых обстоятельствах, кроме случаев, когда медицинские учреждения лишаются своей гуманитарной функции и действуют как военные объекты. Поэтому атака на медицинское учреждение или препятствование оказанию медицинской помощи другим преступным способом считается военным преступлением. 

    То, что в этих больницах лечатся раненые и больные из числа личного состава Вооруженных сил, или наличие стрелкового оружия и боеприпасов, изъятых у таких комбатантов, но еще не сданных соответствующим службам, не считается действиями, вредными для противника.

     

    Темы: Днепробстрелмедицинавоенные преступления
    Реклама:
    Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
    Главное сегодня

    фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

    Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

    Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

    фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

    Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

    Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

    Все новости...
    Днепр
    До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру
    Враг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений
    На Днепропетровщине работала ПВО – воздушники
    Последние новости
    20:45
    В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
    20:43
    Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
    20:42
    В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
    20:22
    В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
    20:15
    Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
    19:51
    Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
    19:48
    В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
    19:32
    Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
    19:30
    Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
    19:05
    "Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
    Все новости...
    Реклама: