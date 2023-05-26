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Враг ударил по медучреждению в Днепре, есть погибшие и раненые

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 11:15
Враг ударил по медучреждению в Днепре, есть погибшие и раненые
Фото из telegram-канала Днепр оперативный

Утром 26 мая российские оккупанты нанесли удар по медучреждению в Днепре - есть пострадавшие и погибшие.

Источник: Суспильне, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: В Днепре прозвучали взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по медучреждению в городе. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетного удара российских захватчиков по поликлинике в городе Днепр по меньшей мере один человек погиб и 15 человек ранены. Позже Лысак сообщил об еще одном погибшем.

Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой

 
 

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    Справочно: Атаки на медицинские учреждения являются нарушением международного права. Женевские конвенции запрещают наносить им вред при любых обстоятельствах, кроме случаев, когда медицинские учреждения лишаются своей гуманитарной функции и действуют как военные объекты. Поэтому атака на медицинское учреждение или препятствование оказанию медицинской помощи другим преступным способом считается военным преступлением. 

    То, что в этих больницах лечатся раненые и больные из числа личного состава Вооруженных сил, или наличие стрелкового оружия и боеприпасов, изъятых у таких комбатантов, но еще не сданных соответствующим службам, не считается действиями, вредными для противника.

     

    Темы: Днепробстрелмедицинавоенные преступления
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