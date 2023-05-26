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Пляшки валялися в авто: з’явилися подробиці резонансної ДТП з суддею

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 травня 2023, 11:53
Пляшки валялися в авто: з’явилися подробиці резонансної ДТП з суддею
Фото: ДБР

Голова Макарівського районного суду Київської області скоїв ДТП на блокпості при заїзді у Київ з боку Житомира на початку комендантської години, коли військовий нацгвардієць вийшов на дорогу встановити інженерні загородження.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело у Нацгвардії

Пряма мова: "Конуси, "їжаки"... Така процедура... Коли він (нацгвардієць) повертався на своє місце, у нього влетів "Лексус". Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи.

Подивився суддя і сказав: "Аби був живий". Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі".

Деталі: Суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і досі його не пройшов. "А він п'яний був — капець. Ще й пляшки валялися в авто. А потім з'явиться довідка, що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде", — сказало джерело.

Повідомляється, що загиблий — солдат строкової служби. "В нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми закордоном", — розповіло джерело.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови райсуду Київської області. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Теми: ДТПКиїв
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