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Бутылки валялись в авто: появились подробности резонансного ДТП с судьей

Станислав ПогориловПятница, 26 мая 2023, 11:53
Бутылки валялись в авто: появились подробности резонансного ДТП с судьей
Фото: ГБР

Председатель Макаровского районного суда Киевской области совершил ДТП на блокпосту при заезде в Киев со стороны Житомира в начале комендантского часа, когда военный нацгвардеец вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в Нацгвардии

Прямая речь: "Конусы, "ежи"... Такая процедура... Когда он (нацгвардеец) возвращался на свое место, в него влетел "Лексус". Влетел настолько быстро, что никто не успел среагировать. Вышел судья, потом узнали, что он судья, когда посмотрели документы.

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Посмотрел судья и сказал: "Если бы был жив". Когда услышал, что мертв, сказал, что за рулем не сидел, что был водитель, он убежал в кусты".

Детали: Судья отказался проходить тест на алкогольное опьянение и до сих пор его не прошел. "А он пьян был - капец. Еще и бутылки валялись в авто. А потом появится справка, что больное сердце у него или был приступ инсульта. То ответственности не будет", - сказал источник.

Сообщается, что погибший - солдат срочной службы. "У него осталось трое детей. Отец в Бахмуте. Брат тоже на фронте. Женщина с детьми заграницей", - рассказал источник.

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Что предшествовало:

  • В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
  • Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием председателя райсуда Киевской области. Решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Темы: ДТПКиев
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