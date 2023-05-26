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ЗМІ показали відео удару безпілотника в Краснодарі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 12:34
ЗМІ показали відео удару безпілотника в Краснодарі
Скрін з відео Baza

З'явилося відео ймовірного удару безпілотника в російському Краснодарі в ніч проти 26 травня. 

Джерело: Крим.Реалії із посиланням на Telegram-канал Baza, РБК із посиланням на заяву губернатора міста Веніаміна Кондратьєва

Деталі: Повідомляється, що ціллю удару могла бути вишка зв'язку. Офіційно влада Краснодарського краю не повідомляла про атаку дрона як причину вибуху в місті.

"Крим.Реалії" зазначають, що не можуть верифікувати відео.

Доповнено: Пізніше губернатор Краснодара заявив, що причиною вибуху було падіння двох безпілотників. За його словами, є руйнування, але "життєзабезпечувальна інфраструктура не постраждала". Без постраждалих.

Передісторія: 

  • Вночі 26 травня над центром російського міста Краснодар пролунали гучні вибухи. Telegram-канали повідомляли, сили ППО спрацювали після того, як місто атакували безпілотники.

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Теми: Росіябезпілотникивибух
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