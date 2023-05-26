ЗМІ показали відео удару безпілотника в Краснодарі
П'ятниця, 26 травня 2023, 12:34
З'явилося відео ймовірного удару безпілотника в російському Краснодарі в ніч проти 26 травня.
Джерело: Крим.Реалії із посиланням на Telegram-канал Baza, РБК із посиланням на заяву губернатора міста Веніаміна Кондратьєва
Деталі: Повідомляється, що ціллю удару могла бути вишка зв'язку. Офіційно влада Краснодарського краю не повідомляла про атаку дрона як причину вибуху в місті.
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"Крим.Реалії" зазначають, що не можуть верифікувати відео.
Доповнено: Пізніше губернатор Краснодара заявив, що причиною вибуху було падіння двох безпілотників. За його словами, є руйнування, але "життєзабезпечувальна інфраструктура не постраждала". Без постраждалих.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 26 травня над центром російського міста Краснодар пролунали гучні вибухи. Telegram-канали повідомляли, сили ППО спрацювали після того, як місто атакували безпілотники.