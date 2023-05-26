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СМИ показали видео удара беспилотника в Краснодаре

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 12:34
СМИ показали видео удара беспилотника в Краснодаре
Скрин из видео Baza

Появилось видео вероятного удара беспилотника в российском Краснодаре в ночь на 26 мая. 

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на Telegram-канал Baza, РБК со ссылкой на заявление губернатора города Вениамина Кондратьева

Детали: Сообщается, что целью удара могла быть вышка связи. Официально власти Краснодарского края не сообщали об атаке дрона как причине взрыва в городе.

"Крым.Реалии" отмечают, что не могут верифицировать видео.

Дополнено: Позже губернатор Краснодара заявил, что причиной взрыва было падение двух беспилотников. По его словам, есть разрушения, но "жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала". Без пострадавших.

Предыстория: 

  • Ночью 26 мая над центром российского города Краснодар раздались громкие взрывы. Telegram-каналы сообщали, силы ПВО сработали после того, как город атаковали беспилотники.

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Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
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