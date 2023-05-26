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Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, відмазував іншого у схожій справі − Dejure

Ірина БалачукП'ятниця, 26 травня 2023, 13:45
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, відмазував іншого у схожій справі − Dejure
Олексій Тандир. Фото з Facebook Макарівського районного суду

Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який, ймовірно, перебував за кремом напідпитку і збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, раніше допомагав відмазувати іншого суддю у справі про спричинення ДТП.

Джерело: аналітичний центр Фундація Dejure 

Деталі: Фундація вказує, що серед водіїв, яких не вдалося притягнути до відповідальності за ст. 130 КУпАП (водіння у нетверезому стані), чимало суддів і найчастіше уникнути покарання їм допомагають їх же колеги.

Дослівно Dejure: "Суддя Олексій Тандир – яскравий цьому приклад. Раніше, у 2021 році він допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП). А за ст.130 КУпАП (п'яне водіння) Усатова відмазав суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець, бо закрив справу за строками. Тоді Усатов спричинив пʼяне ДТП, що призвело до тяжких травм хребта водія іншого авто. Хоча Перша Дисциплінарна палата ВРП тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, у діях судді Тандира порушень не знайшла і той не поніс жодного покарання".

Деталі: Фундація акцентує, що нині Тандир і сам збив людину на смерть.

Dejure нагадує, що за керування автомобілем у стані сп'яніння, у результаті якого постраждали чи загинули люди, можна отримати від 5 до 10 років в’язниці. Але при цьому наголошує, що низка суддів не понесли покарання за подібні ДТП і пішли у відставку на довічне утримання і досі отримують гроші з бюджету, як судді Юрій Гриц, Віктор Амарович і Віктор Волощук.

"Кейс судді Тандира точно не має повторити долю минулих смертельних ДТП за участі суддів. Фундація Dejure вимагає від органів правопорядку − зокрема Державного бюро розслідувань, Київської міської прокуратури − оперативно і ефективно здійснити досудове розслідування та відправити матеріали справи до суду", − наголосили в організації.

ВІДЕО ДНЯ

Вони також очікують на "миттєву реакцію Вищої ради правосуддя", коли буде клопотання про дозвіл на арешт чи відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя.

Передісторія:

  • У ніч на 26 травня голова Макарівського райсуду Київщини Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві. За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння, але проходити перевірку на вміст алкоголю в крові на місці ДТП відмовився.
  • Також повідомлялося, що Тандир збив військовослужбовця на початку комендантської години, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження, як цього вимагає процедура.
  • У машині судді було багато пляшок. У загиблого нацгвардійця залишилося троє дітей.

Теми: КиївсудДТПжертви
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