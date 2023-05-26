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Судья, сбивший насмерть нацгвардейца, отмазывал другого в похожем деле − Dejure

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 13:45
Судья, сбивший насмерть нацгвардейца, отмазывал другого в похожем деле − Dejure
Алексей Тандыр. Фото из Facebook Макаровского районного суда

Глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, который, вероятно, находился за рулем в состоянии опьянения и сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту, ранее помогал отмазывать другого судью в деле о создании ДТП.

Источник: аналитический центр Фонд Dejure

Детали: Фонд указывает, что среди водителей, которых не удалось привлечь к ответственности по ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом состоянии), немало судей и чаще всего избежать наказания им помогают их же коллеги.

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Дословно Dejure: "Судья Алексей Тандыр − яркий этому пример. Ранее, в 2021 году он помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности по ст. 124 КУоАП (создание ДТП). А по ст.130 КУоАП (пьяное вождение) Усатова отмазал судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец, потому что закрыл дело по срокам. Тогда Усатов спровоцировал пьяное ДТП, что привело к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто. Хотя Первая Дисциплинарная палата ВСП временно отстранила судью Усатова от правосудия, в действиях судьи Тандыра нарушений не нашла и тот не понес никакого наказания".

Детали: Фонд акцентирует, что сейчас Тандыр и сам сбил человека насмерть.

Dejure напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, в результате которого пострадали или погибли люди, можно получить от 5 до 10 лет тюрьмы. Но при этом отмечает, что ряд судей не понесли наказание за подобные ДТП и ушли в отставку на пожизненное содержание и до сих пор получают деньги с бюджета, как судьи Юрий Гриц, Виктор Амарович и Виктор Волощук.

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"Кейс судьи Тандыра точно не должен повторить судьбу прошлых смертельных ДТП с участием судей. Фонд Dejure требует от органов правопорядка − в частности Государственного бюро расследований, Киевской городской прокуратуры − оперативно и эффективно осуществить досудебное расследование и отправить материалы дела в суд", − отметили в организации.

Они также ожидают "мгновенной реакции Высшего совета правосудия", когда будет ходатайство о разрешении на арест или отстранении судьи Тандыра от правосудия.

Предыстория:

  • В ночь на 26 мая глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве. По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения, но проходить проверку на содержание алкоголя в крови на месте ДТП отказался.
  • Также сообщалось, что Тандыр сбил военнослужащего в начале комендантского часа, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения, как этого требует процедура.
  • В машине судьи было много бутылок. У погибшего нацгвардейца осталось трое детей.

Темы: КиевсудДТПжертвы
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