Судья, сбивший насмерть нацгвардейца, отмазывал другого в похожем деле − Dejure
Глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, который, вероятно, находился за рулем в состоянии опьянения и сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту, ранее помогал отмазывать другого судью в деле о создании ДТП.
Источник: аналитический центр Фонд Dejure
Детали: Фонд указывает, что среди водителей, которых не удалось привлечь к ответственности по ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом состоянии), немало судей и чаще всего избежать наказания им помогают их же коллеги.
Дословно Dejure: "Судья Алексей Тандыр − яркий этому пример. Ранее, в 2021 году он помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности по ст. 124 КУоАП (создание ДТП). А по ст.130 КУоАП (пьяное вождение) Усатова отмазал судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец, потому что закрыл дело по срокам. Тогда Усатов спровоцировал пьяное ДТП, что привело к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто. Хотя Первая Дисциплинарная палата ВСП временно отстранила судью Усатова от правосудия, в действиях судьи Тандыра нарушений не нашла и тот не понес никакого наказания".
Детали: Фонд акцентирует, что сейчас Тандыр и сам сбил человека насмерть.
Dejure напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, в результате которого пострадали или погибли люди, можно получить от 5 до 10 лет тюрьмы. Но при этом отмечает, что ряд судей не понесли наказание за подобные ДТП и ушли в отставку на пожизненное содержание и до сих пор получают деньги с бюджета, как судьи Юрий Гриц, Виктор Амарович и Виктор Волощук.
"Кейс судьи Тандыра точно не должен повторить судьбу прошлых смертельных ДТП с участием судей. Фонд Dejure требует от органов правопорядка − в частности Государственного бюро расследований, Киевской городской прокуратуры − оперативно и эффективно осуществить досудебное расследование и отправить материалы дела в суд", − отметили в организации.
Они также ожидают "мгновенной реакции Высшего совета правосудия", когда будет ходатайство о разрешении на арест или отстранении судьи Тандыра от правосудия.
Предыстория:
- В ночь на 26 мая глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве. По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения, но проходить проверку на содержание алкоголя в крови на месте ДТП отказался.
- Также сообщалось, что Тандыр сбил военнослужащего в начале комендантского часа, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения, как этого требует процедура.
- В машине судьи было много бутылок. У погибшего нацгвардейца осталось трое детей.