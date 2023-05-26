Патрульна поліція оприлюднила відео з першими хвилинами після удару по поліклініці та ветеринарній клініці в Дніпрі зранку 26 травня.

Джерело: патрульна поліція Дніпропетровської області у Telegram

Деталі: На відео – патрульний обходить одну з будівель та допомогає з евакуацією поранених.

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Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру pic.twitter.com/03FqeaiQwi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2023

Передісторія:

26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули та 23 осіб поранено, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження. Станом на 13:50 пожежі в обидвох будівлях були ліквідовані.