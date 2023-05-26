Патрульна поліція оприлюднила відео з першими хвилинами після удару по поліклініці та ветеринарній клініці в Дніпрі зранку 26 травня.

Джерело: патрульна поліція Дніпропетровської області у Telegram

Деталі: На відео – патрульний обходить одну з будівель та допомогає з евакуацією поранених.

Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру pic.twitter.com/03FqeaiQwi May 26, 2023

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