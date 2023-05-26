Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру
П'ятниця, 26 травня 2023, 15:42
Патрульна поліція оприлюднила відео з першими хвилинами після удару по поліклініці та ветеринарній клініці в Дніпрі зранку 26 травня.
Джерело: патрульна поліція Дніпропетровської області у Telegram
Деталі: На відео – патрульний обходить одну з будівель та допомогає з евакуацією поранених.
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Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру pic.twitter.com/03FqeaiQwi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2023
Передісторія:
- 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули та 23 осіб поранено, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження. Станом на 13:50 пожежі в обидвох будівлях були ліквідовані.
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