Полиция показала первые минуты после удара по Днепру

Патрульная полиция обнародовала видео с первыми минутами после удара по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре утром 26 мая.

Источник: патрульная полиция Днепропетровской области в Telegram

Детали: На видео – патрульный обходит одно из зданий и помогает с эвакуацией раненых.

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Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру pic.twitter.com/03FqeaiQwi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2023

Предыстория:

26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли и 23 человека ранены, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. По состоянию на 13:50 пожары в обоих зданиях были ликвидированы.