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Полиция показала первые минуты после удара по Днепру

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 15:42
Полиция показала первые минуты после удара по Днепру
скрин с видео

Патрульная полиция обнародовала видео с первыми минутами после удара по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре утром 26 мая. 

Источник: патрульная полиция Днепропетровской области в Telegram

Детали: На видео – патрульный обходит одно из зданий и помогает с эвакуацией раненых.

Предыстория:

  • 26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли и 23 человека ранены, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. По состоянию на 13:50 пожары в обоих зданиях были ликвидированы.

Темы: Днепрполицияэвакуацияракетный удар
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