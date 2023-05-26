Полиция показала первые минуты после удара по Днепру

Патрульная полиция обнародовала видео с первыми минутами после удара по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре утром 26 мая.

Источник: патрульная полиция Днепропетровской области в Telegram

Детали: На видео – патрульный обходит одно из зданий и помогает с эвакуацией раненых.

Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру pic.twitter.com/03FqeaiQwi May 26, 2023

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