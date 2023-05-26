Полиция показала первые минуты после удара по Днепру
Пятница, 26 мая 2023, 15:42
Патрульная полиция обнародовала видео с первыми минутами после удара по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре утром 26 мая.
Источник: патрульная полиция Днепропетровской области в Telegram
Детали: На видео – патрульный обходит одно из зданий и помогает с эвакуацией раненых.
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Поліція показала перші хвилини після удару по Дніпру pic.twitter.com/03FqeaiQwi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2023
Предыстория:
- 26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли и 23 человека ранены, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. По состоянию на 13:50 пожары в обоих зданиях были ликвидированы.
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