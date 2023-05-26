У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетного удару по медзакладу у п’ятницю.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Пряма мова: "Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень".

Деталі: Філатов повідомив, що ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Він наголосив, що жодних військових обʼєктів там не було.

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