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У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 16:19
У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби
Фото Дніпропетровської ОВА

У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетного удару по медзакладу у п’ятницю.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Пряма мова: "Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень".

Деталі: Філатов повідомив, що ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Він наголосив, що жодних військових обʼєктів там не було.

Передісторія: 

  • 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули та 30 осіб поранено, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження. Станом на 13:50 пожежі в обидвох будівлях були ліквідовані.

Теми: Дніпрожертвиракетний удар
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