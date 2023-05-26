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В Днепре объявили 27 мая днем траура

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 16:19
В Днепре объявили 27 мая днем траура
Фото Днепропетровской ОвА

В Днепре объявили 27 мая днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по медучреждению в пятницу.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Прямая речь: "Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц".

Детали: Филатов сообщил, что ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Он отметил, что никаких военных объектов там не было.

Предыстория:

  • 26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли и 30 человека ранены, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. По состоянию на 13:50 пожары в обоих зданиях были ликвидированы.

Темы: Днепржертвыракетный удар
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