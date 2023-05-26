В Днепре объявили 27 мая днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по медучреждению в пятницу.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Прямая речь: "Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц".

Детали: Филатов сообщил, что ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Он отметил, что никаких военных объектов там не было.

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