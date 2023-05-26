В Днепре объявили 27 мая днем траура
Пятница, 26 мая 2023, 16:19
В Днепре объявили 27 мая днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по медучреждению в пятницу.
Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram
Прямая речь: "Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц".
Детали: Филатов сообщил, что ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Он отметил, что никаких военных объектов там не было.
Предыстория:
- 26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли и 30 человека ранены, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. По состоянию на 13:50 пожары в обоих зданиях были ликвидированы.