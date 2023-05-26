В Росії зженуть дітей у патріотичні табори: вчитимуть стріляти та керувати БПЛА

Понад дев'ять тисяч російських підлітків до кінця літа відвідають військово-патріотичні табори, де вони отримають вогневу підготовку, та вивчатимуть тактичну медицину і пілотування БПЛА.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на прес-служба повноважного представника президента в Далекосхідному федеральному окрузі РФ

Дослівно: "Підлітки віком від 14 до 17 років отримають вогневу, тактичну, інженерну підготовку, вивчать основи тактичної медицини, а також організації зв'язку та пілотування БПЛА. Вихованці зустрінуться з ветеранами Великої вітчизняної війни і "спеціальної військової операції" (війни в Україні – ред.), відомими спортсменами, а також вивчатимуть "історію Росії на прикладах подвигів радянських і російських солдатів та офіцерів, добровольців і волонтерів".

Деталі: Повідомляється, що перша літня зміна пройде під девізом "Час героїв". Вона триватиме 21 день. Організатором виступає центр військово-спортивної підготовки "Воїн", створений з ініціативи заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка.

Військово-патріотичні табори відкриються в Бурятії, Калмикії, Татарстані, Чечні, Хабаровському краї, Бєлгородській, Кемеровській, Псковській, Свердловській, Тюменській областях і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.