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В России сгонят детей в патриотические лагеря: будут учить стрелять и управлять БПЛА

Станислав ПогориловПятница, 26 мая 2023, 16:50
В России сгонят детей в патриотические лагеря: будут учить стрелять и управлять БПЛА
Фото: Минобороны РФ

Более девяти тысяч российских подростков до конца лета посетят военно-патриотические лагеря, где они получат огневую подготовку, и будут изучать тактическую медицину, а также пилотирование БПЛА.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе РФ

Дословно: "Подростки в возрасте от 14 до 17 лет получат огневую, тактическую, инженерную подготовку, изучат основы тактической медицины, а также организации связи и пилотирования БПЛА. Воспитанники встретятся с ветеранами Великой отечественной войны и "специальной военной операции" (войны в Украине - ред.), известными спортсменами, а также будут изучать "историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров".

Детали: Сообщается, что первая летняя смена пройдет под девизом "Время героев". Она продлится 21 день. Организатором выступает центр военно-спортивной подготовки "Воин", созданный по инициативе заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Военно-патриотические лагеря откроются в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

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Темы: Росcиявойна
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