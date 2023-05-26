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У Зеленського відповіли на заклик посланця Китаю віддати РФ окуповані території

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 травня 2023, 17:22
У Зеленського відповіли на заклик посланця Китаю віддати РФ окуповані території
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заклик спецпредставника уряду Китаю Лі Хуея щодо необхідності припинення вогню в Україні, "визнавши за Росією окуповані українські території".

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення не всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці".

Деталі: За його словами, все це – блакитна мрія Росії. "Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?" – підкреслив Подоляк.

Що було раніше: Перед цим  видання "The Wall Street Journal" із посиланням на західних чиновників, ознайомлених із ходом переговорів Лі Хуея в європейських столицях, повідомило, що спеціальний представник уряду Китаю, імовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні, визнавши за Росією окуповані українські території. 

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Теми: КитайРосіявійнаУкраїна
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