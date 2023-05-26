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У Зеленского ответили на призыв посланника Китая отдать РФ оккупированные территории

Станислав ПогориловПятница, 26 мая 2023, 17:22
У Зеленского ответили на призыв посланника Китая отдать РФ оккупированные территории
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на призыв спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя о необходимости прекращения огня в Украине, "признав за Россией оккупированные украинские территории".

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Любой "компромиссный сценарий", который предусматривает освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, - равнозначен признанию поражения демократии, выигрыша России, консервации режима Путина и, как следствие, резкого роста конфликтов в глобальной политике".

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Детали: По его словам, все это - голубая мечта России. "Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?" - подчеркнул Подоляк.

Что предшествовало: Перед этим  издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на западных чиновников, ознакомленных с ходом переговоров Ли Хуэя в европейских столицах, сообщило, что специальный представитель правительства Китая, вероятно, пытался убедить европейских визави, что им нужно призвать к прекращению огня в Украине, признав за Россией оккупированные украинские территории. 

Темы: КитайРосcиявойнаУкраина
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