Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція: удар РФ по лікарні в Дніпрі – воєнний злочин

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 19:12

Міністерство закордонних справ Франції засудило останні атаки ракет і безпілотників Росії проти цивільної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві, опублікованій у п’ятницю, французьке МЗС "найрішучішим чином" засудило удари, спрямовані на Київ, Харківську та Дніпропетровську області, підкресливши, що це була тринадцята атака на столицю України у травні.

"Ці удари знову були навмисно спрямовані на цивільні об'єкти, зокрема на лікарню в Дніпрі, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосили там.

"Як неодноразово підкреслювала міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є воєнними злочинами і не повинні залишатися безкарними", – додали в МЗС Франції.

Французька сторона підкреслила, що буде підтримувати українські суди й Міжнародний кримінальний суд для притягнення до відповідальності причетних до цих злочинів, а також надаватиме Україні гуманітарну та військову підтримку "стільки, скільки це буде необхідно".

26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті постраждала 31 людина, зокрема дві дитини, щонайменше двоє людей загинули, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Теми: ФранціяДніпроРосіяракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив із Ердоганом про "зернову угоду" та війну в Україні

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня

доповненоЗеленський провів Ставку: ухвалені рішення щодо термінів руху військ

Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде вихідний

фотоДвох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві, доставили в поліцію і передадуть СБУ

Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє націоналізувати "Сенс банк" Фрідмана - джерела

Усі новини...
Франція
Журналісти знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі
Спецпосланець Пекіна говорив про врегулювання "української кризи" в Парижі
ЗМІ: Посол Франції в Україні піде з посади влітку – працюватиме в Польщі
Останні новини
05:05
фото, доповненоУ Києві уламки влучили у багатоповерхівку: загинула людина, троє – поранені
04:50
оновлено від 02:09 У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці гриміли вибухи
04:42
Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити
04:20
У Святошинському районі Києва уламки "приземлилися" на територію підприємства – КМВА
03:35
фото, оновлено від 02:59Атака на Київ: через влучання уламків загорілися приватний будинок і автомобілі, постраждала жінка
01:45
Повітряні сили пояснили, як оприлюднення знімків уламків ракет шкодить Україні
00:59
Росіяни "евакуйовують" документацію з окупованої Кремінної – ЦНС
00:28
Китай заперечує, що його посланець пропонував визнати окупацію РФ територій України
23:44
РФ атакувала Сумщину гвинтокрилами та ракетами: за добу – 48 вибухів
23:34
відеоДемограф назвала головну загрозу для перепису населення України
Усі новини...
Реклама: