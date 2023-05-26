Франція: удар РФ по лікарні в Дніпрі – воєнний злочин

Міністерство закордонних справ Франції засудило останні атаки ракет і безпілотників Росії проти цивільної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві, опублікованій у п’ятницю, французьке МЗС "найрішучішим чином" засудило удари, спрямовані на Київ, Харківську та Дніпропетровську області, підкресливши, що це була тринадцята атака на столицю України у травні.

"Ці удари знову були навмисно спрямовані на цивільні об'єкти, зокрема на лікарню в Дніпрі, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосили там.

"Як неодноразово підкреслювала міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є воєнними злочинами і не повинні залишатися безкарними", – додали в МЗС Франції.

Французька сторона підкреслила, що буде підтримувати українські суди й Міжнародний кримінальний суд для притягнення до відповідальності причетних до цих злочинів, а також надаватиме Україні гуманітарну та військову підтримку "стільки, скільки це буде необхідно".

26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро.

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У результаті постраждала 31 людина, зокрема дві дитини, щонайменше двоє людей загинули, ще троє вважаються зниклими безвісти.