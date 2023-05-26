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Франция: удар РФ по больнице в Днепре – военное преступление

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 19:12

Министерство иностранных дел Франции осудило последние атаки ракет и беспилотников России против гражданской инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении, опубликованном в пятницу, французский МИД "самым решительным образом" осудил удары, направленные на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области, подчеркнув, что это была тринадцатая атака на столицу Украины в мае.

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"Эти удары снова были намеренно направлены на гражданские объекты, в частности на больницу в Днепре, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", – отметили там.

"Как неоднократно подчеркивала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не должны оставаться безнаказанными", – добавили в МИД Франции.

Французская сторона подчеркнула, что будет поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд для привлечения к ответственности причастных к этим преступлениям, а также предоставлять Украине гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько это будет необходимо".

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26 мая российские войска нанесли запрещенный Женевской конвенцией ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр.

В результате пострадал 31 человек, в том числе два ребенка, по меньшей мере два человека погибли, еще трое считаются пропавшими без вести.

Темы: ФранцияДнепрРосcияракетный удар
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