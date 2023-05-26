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В окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі "Азовсталі"

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 травня 2023, 20:40
В окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі Азовсталі
скриншот

В окупованому Маріуполі ввечері 26 травня пролунав вибух в районі комбінату "Азовсталь", там великий стовп диму.

Джерело: Маріупольська міськрада, радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно: "В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму".

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Деталі: Російські окупанти заявили нібито в напрямку Маріуполя випустили 2 далекобійні ракети.

За словами Андрющенка, після вибуху Пост-Мост та Азовстальська набережна перекриті окупаційними блок-постами.

Він також заявив, що окупанти планували облаштувати на "Азовсталі" базу для уникнення "бавовни" і склад БК.

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При цьому окупанти стверджують, що після вибуху нічого і ніхто не постраждав.

Нагадаємо: 

  • У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області вночі 22 травня прогриміли щонайменше 2 вибухи.
  • Також там лунали вибухи 19 травня. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, внаслідок вибухів у Маріуполі 19 травня загинули 24 російських окупанти.

Теми: Маріупольокупаціявибух
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