В окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі "Азовсталі"
П'ятниця, 26 травня 2023, 20:40
В окупованому Маріуполі ввечері 26 травня пролунав вибух в районі комбінату "Азовсталь", там великий стовп диму.
Джерело: Маріупольська міськрада, радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram
Дослівно: "В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму".
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Деталі: Російські окупанти заявили нібито в напрямку Маріуполя випустили 2 далекобійні ракети.
За словами Андрющенка, після вибуху Пост-Мост та Азовстальська набережна перекриті окупаційними блок-постами.
Він також заявив, що окупанти планували облаштувати на "Азовсталі" базу для уникнення "бавовни" і склад БК.
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При цьому окупанти стверджують, що після вибуху нічого і ніхто не постраждав.
Нагадаємо:
- У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області вночі 22 травня прогриміли щонайменше 2 вибухи.
- Також там лунали вибухи 19 травня. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, внаслідок вибухів у Маріуполі 19 травня загинули 24 російських окупанти.