В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали"
Пятница, 26 мая 2023, 20:40
В оккупированном Мариуполе вечером 26 мая прогремел взрыв в районе комбината "Азовсталь", там большой столб дыма.
Источник: Мариупольский горсовет, советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram
Дословно: "В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе Азовстали, там большой столб дыма".
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Детали: Российские оккупанты заявили якобы в направлении Мариуполя выпустили 2 дальнобойные ракеты.
По словам Андрющенко, после взрыва Пост-Мост и Азовстальская набережная перекрыты оккупационными блок-постами.
Он также заявил, что оккупанты планировали обустроить на "Азовстали" базу для избежания "хлопка" и склад БК.
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При этом оккупанты утверждают, что после взрыва ничего и никто не пострадал.
Напомним:
- Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области ночью 22 мая прогремели по меньшей мере 2 взрыва.
- Также там раздавались взрывы 19 мая. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в результате взрывов в Мариуполе 19 мая погибли 24 российских оккупантов.