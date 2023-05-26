В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали"

В оккупированном Мариуполе вечером 26 мая прогремел взрыв в районе комбината "Азовсталь", там большой столб дыма.

Источник: Мариупольский горсовет, советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе Азовстали, там большой столб дыма".

Детали: Российские оккупанты заявили якобы в направлении Мариуполя выпустили 2 дальнобойные ракеты.

По словам Андрющенко, после взрыва Пост-Мост и Азовстальская набережная перекрыты оккупационными блок-постами.

Он также заявил, что оккупанты планировали обустроить на "Азовстали" базу для избежания "хлопка" и склад БК.

При этом оккупанты утверждают, что после взрыва ничего и никто не пострадал.

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