Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безпілотник атакував будівлю МВС на Бєлгородщині – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 03:31
Безпілотник атакував будівлю МВС на Бєлгородщині – росЗМІ
ФОТО: СКРИНШОТ

Російське медіа повідомило про атаку безпілотника на будівлю МВС у селищі Майський Бєлгородської області РФ.

Джерело: "База" у Telegram

Деталі: За попередніми даними, пише видання, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

Зазначається, що на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо: 26 травня безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив із Ердоганом про "зернову угоду" та війну в Україні

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня

доповненоЗеленський провів Ставку: ухвалені рішення щодо термінів руху військ

Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде вихідний

фотоДвох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві, доставили в поліцію і передадуть СБУ

Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє націоналізувати "Сенс банк" Фрідмана - джерела

Усі новини...
Росія
Українські захисники знищили за добу 480 загарбників
З армії окупантів втекли близько 20 новоприбулих зеків – Генштаб
Кремль знову спонукає Захід схилити Україну до перемовин – американські аналітики
Останні новини
05:05
фото, доповненоУ Києві уламки влучили у багатоповерхівку: загинула людина, троє – поранені
04:50
оновлено від 02:09 У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці гриміли вибухи
04:42
Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити
04:20
У Святошинському районі Києва уламки "приземлилися" на територію підприємства – КМВА
03:35
фото, оновлено від 02:59Атака на Київ: через влучання уламків загорілися приватний будинок і автомобілі, постраждала жінка
01:45
Повітряні сили пояснили, як оприлюднення знімків уламків ракет шкодить Україні
00:59
Росіяни "евакуйовують" документацію з окупованої Кремінної – ЦНС
00:28
Китай заперечує, що його посланець пропонував визнати окупацію РФ територій України
23:44
РФ атакувала Сумщину гвинтокрилами та ракетами: за добу – 48 вибухів
23:34
відеоДемограф назвала головну загрозу для перепису населення України
Усі новини...
Реклама: