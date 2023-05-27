Безпілотник атакував будівлю МВС на Бєлгородщині – росЗМІ

Російське медіа повідомило про атаку безпілотника на будівлю МВС у селищі Майський Бєлгородської області РФ.

Джерело: "База" у Telegram

Деталі: За попередніми даними, пише видання, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

Зазначається, що на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо: 26 травня безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області.