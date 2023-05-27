Безпілотник атакував будівлю МВС на Бєлгородщині – росЗМІ
Субота, 27 травня 2023, 03:31
Російське медіа повідомило про атаку безпілотника на будівлю МВС у селищі Майський Бєлгородської області РФ.
Джерело: "База" у Telegram
Деталі: За попередніми даними, пише видання, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.
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Зазначається, що на місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо: 26 травня безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області.