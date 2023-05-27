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Беспилотник атаковал здание МВД на Белгородщине – росСМИ

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 03:31
Беспилотник атаковал здание МВД на Белгородщине – росСМИ
ФОТО: СКРИНШОТ

Российское медиа сообщило об атаке беспилотника на здание МВД в поселке Майский Белгородской области РФ.

Источник: "База" в Telegram

Детали: По предварительным данным, пишет издание, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.

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Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

Напомним: 26 мая беспилотник сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области.

Темы: Росcиябеспилотники
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