Беспилотник атаковал здание МВД на Белгородщине – росСМИ

Российское медиа сообщило об атаке беспилотника на здание МВД в поселке Майский Белгородской области РФ.

Источник: "База" в Telegram

Детали: По предварительным данным, пишет издание, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

Напомним: 26 мая беспилотник сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области.