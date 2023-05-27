Беспилотник атаковал здание МВД на Белгородщине – росСМИ
Суббота, 27 мая 2023, 03:31
Российское медиа сообщило об атаке беспилотника на здание МВД в поселке Майский Белгородской области РФ.
Источник: "База" в Telegram
Детали: По предварительным данным, пишет издание, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.
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Отмечается, что на месте работают экстренные службы.
Напомним: 26 мая беспилотник сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области.