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Кремль знову спонукає Захід схилити Україну до перемовин – американські аналітики

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 05:59
Кремль знову спонукає Захід схилити Україну до перемовин – американські аналітики
КРЕМЛЬ. ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Кремль відновлює інформаційну кампанію з метою натиснути на Захід, щоби він примусив Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Кремль заявив 26 травня, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами".

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Дослівно ISW: "Заява Путіна не свідчить про те, що РФ зацікавлена у переговорах з Україною. Кремль не створив жодних серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей – примусити український уряд до капітуляції.

Кремль, ймовірно, намагається посилити свої неправдиві заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі прибуття 26 травня до Москви спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуей для обговорення мирного врегулювання війни Росії в Україні шляхом переговорів".

Більше деталей: Видання WSJ повідомило 26 травня, що Лі раніше закликав європейських чиновників сприяти припиненню вогню в Україні, визнавши за Росією окуповані українські території. Видання пише, що дипломат, який розмовляв з Лі, пояснив, що замороження конфлікту не відповідає міжнародним інтересам, а тому Європа не припинить свою підтримку України. WSJ також повідомила, що інший дипломат заявив, що головні інтереси Китаю – щоби РФ не програла війну і не застосувала ядерну зброю.

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"Така взаємодія, ймовірно, вказує на те, що Китай, можливо, намагається підштовхнути Захід вплинути на Україну, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.

Кремль, ймовірно, посилює свої хибні інтереси на переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити подальшій західній допомозі Україні", – наголошують аналітики інституту.

В ISW нагадали, що раніше вже повідомляли про інформаційні операції Росії щодо мирних переговорів, які спрямовані на стримування західної підтримки України.

Теми: РосіяКитайУкраїнавійна
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