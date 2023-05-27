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Кремль знову спонукає Захід схилити Україну до перемовин – американські аналітики

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 05:59
Кремль знову спонукає Захід схилити Україну до перемовин – американські аналітики
КРЕМЛЬ. ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Кремль відновлює інформаційну кампанію з метою натиснути на Захід, щоби він примусив Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Кремль заявив 26 травня, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами".

Дослівно ISW: "Заява Путіна не свідчить про те, що РФ зацікавлена у переговорах з Україною. Кремль не створив жодних серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей – примусити український уряд до капітуляції.

Кремль, ймовірно, намагається посилити свої неправдиві заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі прибуття 26 травня до Москви спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуей для обговорення мирного врегулювання війни Росії в Україні шляхом переговорів".

Більше деталей: Видання WSJ повідомило 26 травня, що Лі раніше закликав європейських чиновників сприяти припиненню вогню в Україні, визнавши за Росією окуповані українські території. Видання пише, що дипломат, який розмовляв з Лі, пояснив, що замороження конфлікту не відповідає міжнародним інтересам, а тому Європа не припинить свою підтримку України. WSJ також повідомила, що інший дипломат заявив, що головні інтереси Китаю – щоби РФ не програла війну і не застосувала ядерну зброю.

"Така взаємодія, ймовірно, вказує на те, що Китай, можливо, намагається підштовхнути Захід вплинути на Україну, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.

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Кремль, ймовірно, посилює свої хибні інтереси на переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити подальшій західній допомозі Україні", – наголошують аналітики інституту.

В ISW нагадали, що раніше вже повідомляли про інформаційні операції Росії щодо мирних переговорів, які спрямовані на стримування західної підтримки України.

Теми: РосіяКитайУкраїнавійна
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