Кремль снова побуждает Запад склонить Украину к переговорам – американские аналитики

Кремль возобновляет информационную кампанию с целью надавить на Запад, чтобы он заставил Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Кремль заявил 26 мая, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами".

Дословно ISW: "Заявление Путина не свидетельствует о том, что РФ заинтересована в переговорах с Украиной. Кремль не создал никаких серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистских целей – принудить украинское правительство к капитуляции.

Кремль, вероятно, пытается усилить свои ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне прибытия 26 мая в Москву специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэй для обсуждения мирного урегулирования войны России в Украине путем переговоров".

Больше деталей: Издание WSJ сообщило 26 мая, что Ли ранее призвал европейских чиновников способствовать прекращению огня в Украине, признав за Россией оккупированные украинские территории. Издание пишет, что дипломат, который разговаривал с Ли, объяснил, что замораживание конфликта не отвечает международным интересам, а потому Европа не прекратит свою поддержку Украины. WSJ также сообщила, что другой дипломат заявил, что главные интересы Китая – чтобы РФ не проиграла войну и не применила ядерное оружие.

"Такое взаимодействие, вероятно, указывает на то, что Китай, возможно, пытается подтолкнуть Запад повлиять на Украину, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня.

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Кремль, вероятно, усиливает свои ложные интересы на переговорах накануне запланированного украинского контрнаступления, чтобы помешать дальнейшей западной помощи Украине", – отмечают аналитики института.

В ISW напомнили, что ранее уже сообщали об информационных операциях России по мирным переговорам, которые направлены на сдерживание западной поддержки Украины.