Удар по Дніпру: доля ще трьох людей невідома – ОВА

Влада повідомила, що всю ніч на суботу на місці трагедії у Дніпрі тривали пошукові роботи, кількість постраждалих зросла до 32.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "На зараз розібрали 90% завалів.

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Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту".

Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти".

Деталі: Очільник ОВА уточнив, що за останніми даними постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро — у важкому стані.

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Оновлено: Пізніше ДСНС повідомила, що рятувальники припинили розбір завалів.

Передісторія: 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули.