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Удар по Дніпру: доля ще трьох людей невідома – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 08:23
Удар по Дніпру: доля ще трьох людей невідома – ОВА
ФОТО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОВА

Влада повідомила, що всю ніч на суботу на місці трагедії у Дніпрі тривали пошукові роботи, кількість постраждалих зросла до 32.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "На зараз розібрали 90% завалів.

Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту".

Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти".

Деталі: Очільник ОВА уточнив, що за останніми даними постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро — у важкому стані.

Оновлено: Пізніше ДСНС повідомила, що рятувальники припинили розбір завалів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули.

Теми: Дніпрообстріл
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