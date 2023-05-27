Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Дніпру: доля ще трьох людей невідома – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 08:23
Удар по Дніпру: доля ще трьох людей невідома – ОВА
ФОТО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОВА

Влада повідомила, що всю ніч на суботу на місці трагедії у Дніпрі тривали пошукові роботи, кількість постраждалих зросла до 32.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "На зараз розібрали 90% завалів.

Реклама:

Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту".

Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти".

Деталі: Очільник ОВА уточнив, що за останніми даними постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро — у важкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше ДСНС повідомила, що рятувальники припинили розбір завалів.

Передісторія: 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули.

Теми: Дніпрообстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: