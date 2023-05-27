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Удар по Днепру: судьба еще трех человек неизвестна - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 08:23
Удар по Днепру: судьба еще трех человек неизвестна - ОВА
ФОТО ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА

Власти сообщили, что всю ночь на субботу на месте трагедии в Днепре продолжались поисковые работы, количество пострадавших возросло до 32.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "На сейчас разобрали 90% завалов.

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До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета".

Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты".

Детали: Глава ОГА уточнил, что по последним данным пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - в тяжелом состоянии.

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Обновлено: Позже ГСЧС сообщила, что спасатели прекратили разбор завалов.

Предыстория: 26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли.

Темы: Днепробстрел
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