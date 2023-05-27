Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Днепру: судьба еще трех человек неизвестна - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 08:23
Удар по Днепру: судьба еще трех человек неизвестна - ОВА
ФОТО ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА

Власти сообщили, что всю ночь на субботу на месте трагедии в Днепре продолжались поисковые работы, количество пострадавших возросло до 32.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "На сейчас разобрали 90% завалов.

До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета".

Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты".

Детали: Глава ОГА уточнил, что по последним данным пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - в тяжелом состоянии.

Обновлено: Позже ГСЧС сообщила, что спасатели прекратили разбор завалов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли.

Темы: Днепробстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Днепр
Зеленский об ударе по Днепру: Работаем, чтобы поставить в Украину еще больше ПВО
Франция: удар РФ по больнице в Днепре – военное преступление
Удар РФ по Днепру: в одном из пострадавших зданий жили временные переселенцы – ОВА
Последние новости
18:33
Цены на нефть упали на 3% во вторник: причины
18:31
Антиукраинская резолюция профсоюза университетов Британии вызвала скандал
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
Все новости...
Реклама: