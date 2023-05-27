Розвідка Британії: сили "Вагнера" відходять з позицій навколо Бахмута

Сили приватної військової групи "Вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.

25 травня 2023 року власник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що виведення його сил з Бахмута розпочалося і що передача позицій Міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня.

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Заступник міністра оборони України також підтвердив ротацію сил Вагнера на околицях міста.

Станом на 24 травня сили так званої "Донецької народної республіки", ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати операції із зачистки.

Протягом останніх тижнів підрозділи 31-ї бригади повітряно-десантних військ Росі, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

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Станом на 16 травня 2023 року українські війська зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута. Ротація сил "Вагнера", ймовірно, продовжиться контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в районах навколо Бахмута.

"Незважаючи на тривалу ворожнечу Пригожина з Міністерством оборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення", – йдеться в огляді.

Раніше розвідка Британії відзначила зростання кількості парамілітарних угрупувань в РФ, які не входять до лав збройних сил країни.