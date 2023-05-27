Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: сили "Вагнера" відходять з позицій навколо Бахмута

"Європейська правда"Субота, 27 травня 2023, 09:20

Сили приватної військової групи "Вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.

25 травня 2023 року власник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що виведення його сил з Бахмута розпочалося і що передача позицій Міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня.

Заступник міністра оборони України також підтвердив ротацію сил Вагнера на околицях міста.

Станом на 24 травня сили так званої "Донецької народної республіки", ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати операції із зачистки.

Протягом останніх тижнів підрозділи 31-ї бригади повітряно-десантних військ Росі, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Станом на 16 травня 2023 року українські війська зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута. Ротація сил "Вагнера", ймовірно, продовжиться контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в районах навколо Бахмута.

ВІДЕО ДНЯ

"Незважаючи на тривалу ворожнечу Пригожина з Міністерством оборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення", – йдеться в огляді.

Раніше розвідка Британії відзначила зростання кількості парамілітарних угрупувань в РФ, які не входять до лав збройних сил країни.

Теми: БахмутВагнервійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

Усі новини...
Бахмут
Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов
ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті
Диверсії на Білгородщині, ситуація довкола Бахмута, F-16 все ближче — головне про війну за тиждень
Останні новини
18:06
МВФ покращив прогноз росту ВВП України до 1-3%
17:59
У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
Усі новини...
Реклама: