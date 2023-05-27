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Разведка Британии: силы "Вагнера" отходят с позиций вокруг Бахмута

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 09:20

Силы частной военной группы "Вагнера", вероятно, начали отходить с некоторых своих позиций вокруг города Бахмут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

25 мая 2023 года владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что вывод его сил из Бахмута начался и что передача позиций Министерству обороны России продлится до 1 июня.

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Заместитель министра обороны Украины также подтвердил ротацию сил Вагнера в окрестностях города.

По состоянию на 24 мая силы так называемой "Донецкой народной республики", вероятно, вошли в город, чтобы начать операции по зачистке.

В течение последних недель подразделения 31-й бригады воздушно-десантных войск России, вероятно, переместились из района Сватово-Кременная для усиления флангов Бахмута.

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По состоянию на 16 мая 2023 года украинские войска заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута. Ротация сил "Вагнера", вероятно, продолжится контролируемыми этапами, чтобы предотвратить коллапс в районах вокруг Бахмута.

"Несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Министерством обороны России, силы "Вагнера", вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе после восстановления", – говорится в обзоре.

Ранее разведка Британии отметила рост количества парамилитарных группировок в РФ, которые не входят в ряды вооруженных сил страны.

Темы: БахмутВагнервойна
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