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Разведка Британии: силы "Вагнера" отходят с позиций вокруг Бахмута

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 09:20

Силы частной военной группы "Вагнера", вероятно, начали отходить с некоторых своих позиций вокруг города Бахмут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

25 мая 2023 года владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что вывод его сил из Бахмута начался и что передача позиций Министерству обороны России продлится до 1 июня.

Заместитель министра обороны Украины также подтвердил ротацию сил Вагнера в окрестностях города.

По состоянию на 24 мая силы так называемой "Донецкой народной республики", вероятно, вошли в город, чтобы начать операции по зачистке.

В течение последних недель подразделения 31-й бригады воздушно-десантных войск России, вероятно, переместились из района Сватово-Кременная для усиления флангов Бахмута.

По состоянию на 16 мая 2023 года украинские войска заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута. Ротация сил "Вагнера", вероятно, продолжится контролируемыми этапами, чтобы предотвратить коллапс в районах вокруг Бахмута.

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"Несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Министерством обороны России, силы "Вагнера", вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе после восстановления", – говорится в обзоре.

Ранее разведка Британии отметила рост количества парамилитарных группировок в РФ, которые не входят в ряды вооруженных сил страны.

Темы: БахмутВагнервойна
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