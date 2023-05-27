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"Подорожуйте разом з нами. Все буде Україна!": ССО показали будні в зруйнованому Бахмуті

Валентина РоманенкоСубота, 27 травня 2023, 15:31
Подорожуйте разом з нами. Все буде Україна!: ССО показали будні в зруйнованому Бахмуті
скриншот

Сили спецоперацій ЗСУ показали сюжет про будні операторів 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго ССО.

Джерело: відео, оприлюднене пресслужбою спецпризначенців

Деталі: На відео зафіксовано зокрема елементи відпрацювання по ворогу з позицій у майже зруйнованих будинках міста-фортеці (як то – робота снайпера та ймовірне застосування гранатомета –ред.).

Попри надскладні умови українські бійці демонструють почуття гумору та незламність духу, показуючи, що на передовій знайдеться місце ранковій каві, дружньому жарту чи ніжності до песика.

Апокаліптичний пейзаж майже стертого з лиця землі міста наочно демонструє, що залишається там, куди приходить "рускій мір".

 

Нагадаємо: Говорячи про Бахмут, де більше пів року точаться найжорсткіші бої з переважаючим за кількістю противником, який не шкодує "гарматного м'яса", президент Зеленський раніше підтвердив, що ЗСУ контролюють лише невелику частину міста і зазначив, що Бахмут фактично стертий з лиця землі.

ВІДЕО ДНЯ

"Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони (росіяни – ред.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях", – сказав глава держави.

Теми: БахмутССО
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