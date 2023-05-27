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"Подорожуйте разом з нами. Все буде Україна!": ССО показали будні в зруйнованому Бахмуті

Валентина РоманенкоСубота, 27 травня 2023, 15:31
Подорожуйте разом з нами. Все буде Україна!: ССО показали будні в зруйнованому Бахмуті
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Сили спецоперацій ЗСУ показали сюжет про будні операторів 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго ССО.

Джерело: відео, оприлюднене пресслужбою спецпризначенців

Деталі: На відео зафіксовано зокрема елементи відпрацювання по ворогу з позицій у майже зруйнованих будинках міста-фортеці (як то – робота снайпера та ймовірне застосування гранатомета –ред.).

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Попри надскладні умови українські бійці демонструють почуття гумору та незламність духу, показуючи, що на передовій знайдеться місце ранковій каві, дружньому жарту чи ніжності до песика.

Апокаліптичний пейзаж майже стертого з лиця землі міста наочно демонструє, що залишається там, куди приходить "рускій мір".

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Нагадаємо: Говорячи про Бахмут, де більше пів року точаться найжорсткіші бої з переважаючим за кількістю противником, який не шкодує "гарматного м'яса", президент Зеленський раніше підтвердив, що ЗСУ контролюють лише невелику частину міста і зазначив, що Бахмут фактично стертий з лиця землі.

"Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони (росіяни – ред.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях", – сказав глава держави.

Теми: БахмутССО
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