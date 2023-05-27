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"Путешествуйте вместе с нами. Всё будет Украина!": ССО показали будни в разрушенном Бахмуте

Валентина РоманенкоСуббота, 27 мая 2023, 15:31
Путешествуйте вместе с нами. Всё будет Украина!: ССО показали будни в разрушенном Бахмуте
скриншот

Силы спецопераций ВСУ показали сюжет о буднях операторов 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго ССО в Бахмуте Донецкой области.

Источник: видео, обнародованное пресс-службой спецназовцев

Детали: На видео зафиксированы в частности элементы отработки по врагу с позиций в почти разрушенных домах города-крепости (как то - работа снайпера и вероятное применение гранатомета -ред.).

Несмотря на сверхсложные условия украинские бойцы демонстрируют чувство юмора и несокрушимость духа, показывая, что на передовой найдется место утреннему кофе, дружеской шутке или нежности к собаке.

Апокалиптический пейзаж почти стертого с лица земли города наглядно демонстрирует, что остается там, куда приходит "русский мир".

 

Напомним: Говоря о Бахмуте, где более полугода идут жесточайшие бои с превосходящим по количеству противником, который не жалеет "пушечного мяса", президент Зеленский ранее подтвердил, что ВСУ контролируют лишь небольшую часть города и отметил, что Бахмут фактически стерт с лица земли.

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"Вы должны понимать, что ничего нет. Они (россияне - ред.) все разрушили. Сейчас Бахмут есть только в наших сердцах", - сказал глава государства.

Темы: БахмутССО
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