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ЗМІ написали, нібито Зеленський визнав втрату Бахмута. В ОП спростували

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 09:33
ЗМІ написали, нібито Зеленський визнав втрату Бахмута. В ОП спростували
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Провідні світові ЗМІ написали, що президент Володимир Зеленський в Японії у неділю заявив, що не впевнений, що Збройні сили контролюють знищений росіянами Бахмут. Пізніше його прессекретар наголосив, що це не так. З самої відповіді президента не зрозуміло, на яке запитання він відповів.

Джерело: ReutersDW, AP, The Guardian, прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у Facebook, кореспондент Financial Times Крістофер Міллер у Twitter

Деталі: Медіа писали, що на запитання під час саміту G7 в Хіросімі, чи контролює Україна місто, Зеленський відповів: "Я думаю, що ні".

Пряма мова Зеленського: "Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони (росіяни – ред.) все зруйнували.

Нині Бахмут є лише в наших серцях".

Оновлено: Пізніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський заперечив втрату Бахмута.

За словами речника, у президента запитали, що "росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут", на що Зеленський відповів "я думаю, ні". 

ВІДЕО ДНЯ

У міжнародних ЗМІ досі зберігається версія, що Зеленського запитали, чи залишається Бахмут під контролем Києва. 

Судячи з відео, запитання прозвучало: "Пане президенте, Бахмут все ще в руках України? Росіяни кажуть, що взяли Бахмут", а Зеленський відповів: "Я думаю, ні".

Кореспондент Financial Times Міллер пише, що оточення глави України по-іншому пояснює відповідь.

За їхніми словами, Зеленський говорив про те, що Бахмут втрачено в тому сенсі, що він повністю зруйнований.

Нагадаємо: 

  • 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
  • У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти. 
  • Після цього російський диктатор Володимир Путін привітав ПВК "Вагнер" і пообіцяв окупантам державні нагороди.

Теми: Бахмутвійна
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