Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бердянську по окупантах прилетіло вдруге за день: "Дуже багато 200-х"

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 16:23
У Бердянську по окупантах прилетіло вдруге за день: Дуже багато 200-х
стовп диму над окупаційним виконкомом у суботу вдень, фото: "Бердянськ сьогодні"

В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймається дим, імовірно багато російських військових знищено.

Джерело: місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні", Бердянська міська військова адміністрація

Реклама:

Деталі: Як повідомляє "Бердянськ сьогодні", за попередніми даними, приліт був на територію заводу "Азовкабель".

У свою чергу, Бердянська міська військова адміністрація підтвердила ураження позицій окупантів.

Дослівно: "Про останню бавовну. Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу зранку місцеві жителі повідомляли про вибухи в центрі окупованого Бердянська.

Бердянська райрада підтвердила приліт по базі відпочинку "Хімік" у селі Новопетрівка, де перебував особовий склад військ РФ.

Теми: Бердянськвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Данілов відкинув заяви, що контрнаступ почався, але запевнив, що ЗСУ готові
Дрони атакували автомобіль міноборони РФ, загинули двоє вояк – ЗМІ
ГУР: Росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю – перехоплення
Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію – ГУР
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: