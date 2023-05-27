У Бердянську по окупантах прилетіло вдруге за день: "Дуже багато 200-х"

стовп диму над окупаційним виконкомом у суботу вдень, фото: "Бердянськ сьогодні"

В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймається дим, імовірно багато російських військових знищено.

Джерело: місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні", Бердянська міська військова адміністрація

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Деталі: Як повідомляє "Бердянськ сьогодні", за попередніми даними, приліт був на територію заводу "Азовкабель".

У свою чергу, Бердянська міська військова адміністрація підтвердила ураження позицій окупантів.

Дослівно: "Про останню бавовну. Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми".

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Що передувало: У суботу зранку місцеві жителі повідомляли про вибухи в центрі окупованого Бердянська.

Бердянська райрада підтвердила приліт по базі відпочинку "Хімік" у селі Новопетрівка, де перебував особовий склад військ РФ.